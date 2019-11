Betogers mishandelen burgemeester in Bolivia: haren afgeknipt, met verf overgoten, en blootsvoets door straat gesleurd

De burgemeester van een klein stadje in Bolivia is woensdag aangevallen door betogers die de vrouw blootsvoets door de straten sleurden, haar overgoten met rode verf, en haar haren afknipten. Volgens de actievoerders was de vrouw verantwoordelijk voor de dood van twee betogers.

Bolivia is al weken in de greep van protesten tegen de verkiezingsoverwinning van president Evo Morales. Toen woensdag in het stadje Vinto, in het centrum van het land, twee betogers om het leven kwamen bij een confrontatie met voorstanders van de regering, marcheerde een groep boze actievoerders naar het stadhuis. Daar beschuldigden ze burgemeester Patricia Arce, lid van de regerende Mas-partij, ervan de voorstanders van de regering met bussen naar Vinto te hebben gehaald, en dus verantwoordelijk te zijn voor de overlijdens.

Onder het scanderen van “moordenares, moordenares” sleurden gemaskerde mannen Arce daarop blootsvoets door de stad. Vervolgens knipten ze haar haren af, en goten ze rode verf over de vrouw. Ze dwongen haar ook om een ontslagbrief te tekenen. Na vier uur mishandeling werd Arce overhandigd aan de politie, die haar naar een nabijgelegen ziekenhuis bracht.

Foto: Twitter

Foto: LOS TIEMPOS BOLIVIA/ via REUTERS

Foto: LOS TIEMPOS BOLIVIA/ via REUTERS