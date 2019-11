Met één druk op de knop contact met noodcentrale: alarmsysteem voor slachtoffers stalking op komst

De overheid werkt aan een nationaal alarmsysteem voor vrouwen die slachtoffer zijn van een stalker. Dat kondigde minister van Gelijke Kansen Nathalie Muylle (CD&V) donderdag aan in de Kamer, waar vragen gesteld werden over het hoge aantal partnermoorden.

Het zou gaan om een klein alarmtoestel dat verbonden is met een smartphone, waarbij vrouwen met één druk op de knop contact kunnen opnemen met de 112-noodcentrale. “Ook als je je gsm-toestel niet bij de hand hebt, bijvoorbeeld omdat de stalker het weggooide, blijft het alarm werken”, aldus het kabinet. Een interventieteam moet binnen 10 minuten ter plaatse zijn.

Het systeem wordt binnenkort in Gent door een vijftal slachtoffers uitgetest. Daar werkt men nu al met een Stalkingalarm, dat echter via de vaste lijn werkt. Na de proefperiode kan het systeem over het hele land uitgerold worden.

