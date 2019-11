Gert Verheyen test de EK-bal: “Hij voelt redelijk licht aan”

Adidas heeft woensdagavond de officiële wedstrijdbal voor het EK voetbal van komend jaar voorgesteld. Met Uniforia wil de sportartikelengigant verbondenheid in de verf zetten, naar aanleiding van de jubileumeditie van het toernooi, dat voor het eerst verspreid over heel Europa zal plaatsvinden en dus fans zal samenbrengen, zo klinkt het in een persmededeling. Wij lieten de EK-bal testen door onze analist Gert Verheyen.