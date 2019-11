Basisschool getroffen door Norovirus: honderd kinderen ziek

Roeselare - Een honderdtal leerlingen uit de vrije basisschool de Ark uit Oekene bij Roeselare werden deze week getroffen door het Norovirus, een virus dat buikgriep veroorzaakt.

Dinsdagmiddag voelden een zestal kinderen zich onwel. Ze vertoonden braakneigingen. Later die dag werden nog een pak andere kleuters en lagereschoolkinderen ziek. De school dacht eerst dat het om een voedselvergiftiging ging, maar al snel bleek het Norovirus in De Ark rond te gaan.

Woensdagochtend waren al een honderdtal kinderen in de school ziek. De directie communiceerde via een brief naar de ouders. Daarin werden ook enkele tips meegegeven. ’s Middags desinfecteerden de leerkrachten de school. Onder andere de banken, de deurklinken en de trapleuningen werden onder handen genomen. Gisterochtend waren er nog een veertigtal kinderen afwezig wegens ziekte.