Gerecht zoekt granaatgooier via ziekenhuizen: “Van iedereen met wonde aan hand, willen we de naam”

Borgerhout -

Het Antwerpse gerecht schakelt een versnelling hoger in het onderzoek naar de drugsoorlog in de stad. Om de identiteit te achterhalen van de fietsende granaatgooier van Borgerhout gaat de onderzoeksrechter nu op zoek bij de spoeddiensten van de Antwerpse ziekenhuizen. Aan hen is gevraagd de naam van iedereen die zich begin september meldde met een wonde aan de hand, door te spelen aan het gerecht.