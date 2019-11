Sevilla kent geen genade met het Dudelange van Crasson, PSV krijgt oplawaai van LASK

Wisselend succes voor de Nederlandse teams in de Europa League donderdagavond. AZ ging met 0-5 winnen bij FC Astana, maar PSV slikte een 4-1-nederlaag in Linz.

Bertrand Crasson is donderdag in de Europa League met zijn Luxemburgse ploeg Dudelange met 2-5 onderuit gegaan tegen Sevilla. Met drie punten zakt Dudelange naar de laatste plaats in groep A. Sevilla leidt de groep met twaalf punten uit vier wedstrijden, gevolgd door Qarabag en APOEL, die allebei vier punten hebben.

Crasson kwam met vijf Belgen aan de aftrap van een wedstrijd die al na 36 minuten gespeeld was. Munas Dabbur (17. en 36.) en Munir El Haddadi (27. en 33.) zorgden voor een 0-4 ruststand. In de tweede helft liep de score nog op tot 0-5, dankzij een derde van El Haddadi (67.). Danel Sinani kon wel nog milderen voor de thuisploeg en zorgde met twee doelpunten (69. en 80.) voor een 2-5 eindstand.

Eerder op de avond gingen Stijn Wuytens en AZ met 0-5 winnen op het veld van Astana. De amper 18-jarige Myron Boadu liet zich opmerken met twee doelpunten (29. en 77.). Ook Fredrik Midtsjo (52.), Oussama Idrissi (57.) en Pantelis Chatzidiakos (76.) kwamen tot scoren.

Minder goed nieuws voor de Nederlandse coëfficiënt kwam er vanuit Oostenrijk, waar PSV een 4-1-oplawaai om de oren kreeg van LASK Linz. PSV was nochtans al na 5 minuten op voorsprong gekomen dankzij Daniel Schwaab, maar de Eindhovenaren gingen in de tweede helemaal kopje onder. Joao Klaus scoorde twee keer. LASK Linz maakte het Club Brugge ook knap lastig in de laatste voorronde van de Champions League. De Oostenrijkers delen nu de tweede plaats in Groep D met zeven punten uit vier matchen. Dat zijn er twee minder dan Sporting.