Geen Muur meer, wel diepe kloven: hoe Duitsland 30 jaar na de val van Berlijnse Muur nog altijd verdeeld is

Zaterdag is het dertig jaar geleden dat de Muur viel en de hereniging van Duitsland begon. Dertig jaar later is dat proces nog lang niet afgerond. West en Oost zijn niet een, Oost en West zijn niet gelijk. Er staat geen Muur meer tussen de twee landsdelen, maar er zijn wel meerdere kloven die het land blijven verdelen en maar moeilijk gedicht raken. De ommekeer van 30 jaar geleden was zo bruusk dat de gevolgen nog voelbaar zijn.