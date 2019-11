Niemand begrijpt hoe demente man fatale val uit raam kon maken: “Dit willen we nooit meer meemaken”

Sint-Niklaas -

Politie en parket onderzoeken hoe een 90-jarige demente rusthuisbewoner in Sint-Niklaas uit een raam van de tweede verdieping kon vallen. Volgens de directie van het rusthuis zijn die ramen in theorie met een sleutel vergrendeld en kunnen de bewoners die niet openen. “Het is voor ons ook een raadsel, maar natuurlijk mag dit nooit meer gebeuren.”