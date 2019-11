Oud-Heemskinderen stomen nieuwe generatie klaar voor zware beproeving: “Niet te veel drinken, anders moet je naar het toilet”

Appels -

Vooruit kijken, serieus blijven, zwaard omhoog en zeven uur blijven zitten. Veel meer moeten de Heemskinderen straks niet doen. En toch is dat allesbehalve te onderschatten. Want om de folkloristische ommegang van ’t Ros Beiaard, alweer tien jaar geleden, vol te houden, is maanden training nodig. Voorgangers geven de broertjes Maarten, Wout, Stan en Lander Cassiman tips. Een verhaal over eeuwige roem, kinesisten en dreigementen.