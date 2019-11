De Auschwitz-overlever (89) die plots politiebescherming nodig heeft: “Ik dacht dat niemand hiertegen kon zijn”

Ze riep op om een commissie op te richten tegen haat, maar sindsdien wordt Liliana Segre bedolven onder haatboodschappen. De 89-jarige Italiaanse, die in de senaat zetelt, overleefde Auschwitz als tiener maar krijgt nu opnieuw te maken met antisemitisme. Zo erg zelfs dat ze politiebescherming nodig heeft. “En ik dacht dat een commissie tegen haat iets was waar niemand tegen kon zijn.”

