Gent -

Het statige gebouw langs de Charles De Kerchovelaan waar tot voor een paar jaar ‘Grade’ was, is opnieuw een restaurant. Ignace Wattenberge, in 2018 officieel ‘Eerste Kok van België’, opende deze week Lys d’Or. “Gent is al top. Maar voor de klassieke productkeuken is er nog plaats.”