Ook Brugse supporters eisen sanctie tegen Diagne

Bij elke baltoets werd hij uitgefloten door de fans na het debacle met de strafschop en ook de kritiek op de sociale media was explosief. Mbaye Diagne en de hondstrouwe fans van Club Brugge: komt dat nog goed? “Hij verdient een sanctie. Zoveel is duidelijk”, aldus Birger Vandendriessche, voorzitter van de toonaangevende sfeergroep The Blues of FC Bruges. “Ik verwacht dat er vanuit Club een duidelijk signaal voor Diagne komt. Clement kennende zal dit niet ongestraft passeren. Waarschijnlijk zullen we hem de komende weken dus niet zien.”

Zeker omdat Diagne gehuurd wordt en zijn afkoopclausule ongeveer 13 miljoen euro bedraagt, lijkt zijn verhaal bij Club nu al over. Maar compleet afschrijven doet Vandendriessche de Senegalees nog niet. “In onze kern heeft hij een uniek profiel. Tijdens vorige wedstrijden heeft hij al getoond dat hij iets kan. Aan Club om uit te maken of zijn sportieve meerwaarde opweegt tegen zijn extrasportieve fratsen. Er is één voordeel: de volgende thuismatch is pas op 22 november. Zo kan alles wat bezinken.”