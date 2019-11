Een huis met uitzicht op een betonnen vlak: aangenaam is het niet. Na een half jaar werk hebben buren Monique De Cooman (69) en Raf Nagels (64) de geluidsmuur van Infrabel omgetoverd tot een prachtig natuurtafereel.

De Vosdellestraat is één van de kleinste straatjes in Hoeilaart, maar dankzij Monique en Raf is het nu ook één van de bekendste. “Vroeger passeerde hier bijna niemand ...