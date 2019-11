Bondscoach Ives Serneels al negen jaar onafgebroken op de bank bij de Red Flames: “Guy Thijs evenaren zou bijzonder zijn”

Vol vertrouwen vatten de Red Flames het tweeluik Kroatië en Litouwen aan in de aanloop naar het EK 2021. De Red Flames staan er met 6 op 6 uitstekend voor. Het is ooit anders geweest. Ives Serneels (47) maakt de balans op voor zijn 100ste interland. Hij staat al sinds maart 2011 aan het roer. “Dag en nacht verschil met toen? Dat is het minste wat je kan zeggen. Zelfs mijn buurman wist niet wie de Red Flames waren.”