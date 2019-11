CLUBNIEUWS. Blessuregolf Anderlecht nog niet voorbij, ook Zulte-Waregem ziet enkele pionnen uitvallen

ANDERLECHT - Dewaele onzeker met scheenbeenblessure

De blessuregolf bij Anderlecht is niet voorbij. Chadli is fit, maar nu is Dewaele (scheenbeen) onzeker voor Zulte Waregem. Sardella kan hem vervangen. Voor de rest blijft de ziekenboeg vol. Kompany mist de interlands tegen Rusland en Cyprus, maar wil na de interlandbreak weer fit zijn. RSCA lichtte de optie in het contract van Sambi-Lokonga zodat hij tot 2021 vastligt. Onderhandelingen over een langer contract zijn niet simpel.

KV OOSTENDE: Neto fit en selecteerbaar

Renato Neto is na zijn kuitprobleem opnieuw fit en is in principe weer selecteerbaar. Al wordt er geen risico genomen. “We mikten erop dat Neto fit zou zijn tegen oktober en dat leek ook te lukken, want hij startte tegen Standard. Daarna kende hij echter een terugval, niet aan zijn geopereerde knie maar aan de kuit”, aldus sportief manager Guy Ghysel. “Nu traint hij stilaan weer voluit mee, maar het heeft weinig zin te forceren.” Palaversa en D’Haese blijven out tot na de interlandbreak. (jve)

KV KORTRIJK: Blessurezorgen voor enkele Kerels

Bij KV Kortrijk is Ivanof bezig aan zijn individuele revalidatie in de zaal na zijn knieblessure. Rolland traint deels met een kine en deels op de club. Lepoint (bil) speelt al enkele weken met last en bleef woensdag uit voorzorg binnen. Gisteren trainde hij wel weer mee. Rougeaux niet, hij is out met pijn in de lies en staakte de training. Ook Mujakic sukkelt met hetzelfde kwaaltje na de beloftematch. Ocansey kon voor het eerst pijnvrij lopen en sprinten. Oefeningen met de bal zaten er nog niet bij. (gco)

ZULTE WAREGEM: Baudry en Berahino missen Anderlecht

Voor Marvin Baudry komt de partij tegen Anderlecht te vroeg. De centrale verdediger onderging dinsdag een operatie aan de neus. Die brak hij na een ongelukkige botsing in de partij tegen KV Oostende. Saido Berahino revalideert van een blessure aan de mediale band. “Hij is een superprof”, zegt Dury. “Berahino werkt keihard aan zijn terugkeer. Maar met een kwetsuur aan de mediale band moet je altijd opletten.” (jcs)

CERCLE BRUGGE: Badiashile al terug naar Monaco

Deman, Balikwisha, Koshi en Bassong worden teruggezet naar de B-kern. Wat Storck betreft, mag de van Standard gehuurde Balikwisha nu al terug naar Luik. “In de huidige situatie kan Balikwisha ons niet helpen en wij hem niet”, aldus Storck. Doelman Loic Badiashile (foto) kon zijn nieuwe rol niet aanvaarden en keerde al terug naar Monaco. Zaterdag blijft Hubert in doel. (kv)

WAASLAND-BEVEREN: Loopt Freethiel vol voor Cercle?

Op 23 november speelt Waasland-Beveren de belangrijke thuismatch tegen Cercle Brugge. Op de Freethiel beseffen ze het belang van de match. Want zo krijgen alle leden van sport- of jeugdverenigingen en jeugdbewegingen uit het Waasland, Zeeland en Klein-Brabant een gratis ticket voor de match. Familieleden kunnen voor vijf euro een ticket kopen. “We dagen jullie uit”, roept trainer Mercier iedereen op. “Het stadion moet deze volledig vollopen. De Freethiel moet daveren.” (whb)

RC GENK: Oefenduel tegen KVM achter gesloten deuren

De vriendschappelijke wedstrijd tussen KV Mechelen en RC Genk op vrijdag 15 november in Geel zal plaatsvinden achter gesloten deuren. Dit op uitdrukkelijke vraag van beide clubs, meldt gastclub ASV Geel. KV werkte gisteren zijn laatste open training af voor de match op Standard. Vandaag en morgen wordt er achter gesloten deuren getraind. (thst)

STVV: Boetes voor baldadige fans?

STVV-voorzitter David Meekers gaf aan dat een stadionverbod voor twintig STVV-fans in de lucht hangt naar aanleiding van de incidenten tijdens de derby. Er wordt ook onderzocht of er een juridische manier is om in het stadionreglement op te nemen dat de zware boetes, die de club nu moet betalen, kunnen verhaald worden op de baldadige fans. “Wij willen streng optreden tegen de personen die de beleving in gevaar brengen. Want daar zijn wij als club het slachtoffer van”, aldus Meekers. (mg)