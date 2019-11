Opvallend: aantal spelers van Club Brugge steunt Diagne op sociale media

Nee, Mbaye Diagne heeft het nog niet helemaal verkorven bij al zijn ploegmakkers nadat hij woensdag een cruciale strafschop opeiste en miste tegen PSG. Dat blijkt althans uit de steun die hij kreeg van enkele ploegmakkers op sociale media.

LEES OOK. Onze huisanalist Gert Verheyen over het strafschopdebacle van Club: “Excuses van Diagne zijn te makkelijk. Weg ermee!”

Na het penalty-debacle van woensdag bij PSG bood Diagne donderdag zijn spijt uit op Instagram (lees meer). “Het spijt me heel erg”, aldus de onfortuinlijke spits. “Ik was absoluut verkeerd en wilde enkel de ploeg helpen maar maakte een grote vergissing. Daar wil ik me eerst en vooral voor excuseren bij de coach, de kapitein, alle ploegmaats en uiteraard alle fans. SORRY. Ik zal er alles aan doen om terug te geven wat jullie verdienen. Ik wil me excuseren bij de familie Club Brugge.”

Een aantal ploegmakkers van Club Brugge spraken als reactie op die post hun steun uit voor Diagne. Onder meer Clinton Mata, Odilon Kossounou en David Okereke deden dat.

Het meeste steun kreeg Diagne van verdediger Simon Deli. Die postte op zijn Instagram een foto van hem samen met Diagne met de boodschap “we winnen en verliezen samen”. Deli reageerde ook meteen op de reacties van boze fans die Diagne aanvielen. “We zijn een team en een familie. Sorry voor zijn fout, vergeef hem.”