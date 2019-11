Kamp met 1.000 migranten ontruimd in Parijs

In het noordoosten van Parijs en het aangrenzende departement Seine-Saint-Denis begon de politie donderdagochtend met de ontruiming van twee illegale migrantenkampen. De duizend migranten, die er in erbarmelijke omstandigheden verbleven, werden per bus naar opvangcentra of sportzalen gebracht in de regio Île-de-France.

De voorbije jaren werden al verschillende geïmproviseerde kampen ontruimd, maar telkens een tentenkamp wordt opgedoekt, duikt elders in de Franse hoofdstad een nieuw op.

De ontruimingsactie komt er nadat de Franse premier Édouard Philippe woensdag strengere migratiemaatregelen aankondigde. Die maatregelen maken deel uit van het nieuwe migratie- en integratiebeleid van de Franse regering. De komende dagen zullen nog andere kampen ontruimd worden. Ook zal de politie aanwezig blijven om te voorkomen dat nieuwe kampen ontstaan. (lto)