Man die zoontje Younes doodde vrij in rusthuis

Toen het lichaam van de kleine Younes begin november 2009 nabij Komen in de Leie werd teruggevonden, richtten de pijlen van het onderzoek zich snel op de vader. Mohamed Jratlou zou zijn zoontje enkele dagen voordien achterna gelopen zijn en hem het zwijgen hebben willen opleggen over de hoogoplopende ruzie met zijn vrouw. De man heeft echter altijd staalhard ontkend dat hij zijn zoontje geslagen en verstikt zou hebben, om hem vervolgens in het water te gooien.

De assisenjury was een andere mening toegedaan. Mohamed Jratlou werd in 2012 tot 9 jaar cel veroordeeld voor het opzettelijk toedienen van slagen en verwondingen aan zijn zoontje, met de dood tot gevolg. Jratlou is nooit gezwicht onder de druk om te bekennen, ook niet tijdens zijn herhaalde verzoeken bij de Strafuitvoeringsrechtbank om vervroegd te kunnen vrijkomen. Terwijl hij wist dat zo’n “inkeer” de weg naar een vrijlating makkelijker zou gemaakt hebben. Zijn verzoeken werden steevast verworpen.

Maar woensdag was het zover. Manito mocht de gevangenis van Doornik verlaten, zonder dat het gerecht hem nog enige vorm van controle kan opleggen. De 78-jarige man verblijft nu in een bejaardentehuis. Zijn komst zorgde voor onrust bij het personeel, maar intussen zijn de gemoederen bedaard. “Hij blijft zijn onschuld uitschreeuwen. Hij is een bejaarde man, die recht heeft op rustig levenseinde”, zegt de vakbondsverantwoordelijke van het personeel.