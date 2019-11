Te koop, wegens geen zin om te renoveren

De tendens wordt zowel opgemerkt door makelaars als notarissen. “We zien het vooral bij appartementen die al een zekere leeftijd hebben, en waar belangrijke renovatieprojecten stilaan toch noodzakelijk zijn”, aldus Bart Van Opstal van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

“Komt daar nu nog bij dat huurappartementen ten laatste op 1 januari over dakisolatie en dubbele beglazing moeten beschikken. Opgeteld spreken we dan toch over een budget van soms 10.000 à 15.000 euro. Terwijl die kosten moeilijk te verhalen zijn op de huurder. En da’s inderdaad voor heel veel eigenaars een reden om ouder vastgoed van de hand te doen.”

Hetzelfde geluid is te horen bij Heylen Vastgoed, dat eveneens een forse stijging ziet van “verhuurders die hun pand, ook huizen, zo snel mogelijk van de hand willen doen. Het gaat vaak ook om mensen op zekere leeftijd die de stress van renovatiewerken niet zien zitten”, zegt zaakvoerder Cedric Vanhenckxthoven. Hij wijst naast de verplichte isolatiewerken ook op toekomstige kosten. De Vlaamse regering heeft namelijk beslist dat ook verouderde verwarmingsketels straks moeten worden vervangen.

Betaalbaarder

Voor mensen die vandaag op zoek zijn naar een koopwoning, en bereid zijn de nodige werken uit te voeren, is deze tendens goed nieuws. “Aangezien er nog een aantal werken nodig zijn, komen die panden aan een correctere, vaak lagere prijs op de markt, waardoor ze betaalbaarder worden voor jonge gezinnen en starters”, zegt Vanhenckxthoven.

Ook de notarissen zien dat de prijzen dalen, zeker voor oudere appartementen. Notaris Bart Van Opstal beklemtoont dat kandidaat-kopers zich het best zo goed mogelijk laten voorlichten over de staat van het gebouw en de geplande werken.

“Koop je een appartement, dan heb je bijvoorbeeld het recht om de verslagen van de algemene vergadering in te kijken, om zo een beeld te krijgen van welke werkzaamheden de andere eigenaars allemaal al gepland hebben. Denk bijvoorbeeld aan dure werken aan de lift. De notaris zal u daarbij helpen.”

Of deze tendens ervoor zal zorgen dat het aantal huurwoningen nog verder zal krimpen? Katelijne D’Hauwers van de Verenigde Eigenaars denkt van niet. “Veel verhuurders kopen met de opbrengst van hun verkoop een nieuwbouwappartement om te verhuren, dat vrij is van grote renovatiekosten.”