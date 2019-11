Ex-VTM-anker Elke Pattyn wordt woordvoerster van premier Wilmès

Voormalig journalist en VTM-nieuwsanker Elke Pattyn (39) wordt woordvoerster van premier in lopende zaken Sophie Wilmès (MR). Ze maakte het nieuws zelf bekend via Twitter.

Pattyn was sinds 2004 aan de slag voor VTM als journaliste, in 2013 werd ze nieuwsanker. Tot in september dit jaar bekendraakte dat er werd besloten “de samenwerking in onderling overleg te beëindigen”. Het vertrek kwam er na een vete op de redactie in 2018, waarbij een deel partij koos voor toenmalig hoofdredacteur Nicholas Lataire en een ander voor algemeen hoofdredacteur Kris Hoflack. Onder anderen Jan De Meulemeester, die ook vertrok bij VTM, en Pattyn stonden aan de zijde van Hoflack, die later werd ontslagen.

Met haar nieuwe job treedt Pattyn in de voetsporen van twee ex-VTM-collega’s. Philippe Beinaerts stopte bij VTM om aan de slag te gaan bij het kabinet van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA). Barend Leyts trok dan weer de deur van de nieuwsdienst achter zich dicht in 2014 om Nederlandstalig woordvoerder te worden van ex-premier Charles Michel (MR). (eadp)