COMMENTAAR. Chef voetbal Ludo Vandewalle: “Clement heeft meer werk dan Diagne”

Wie heeft nu het grootste probleem: Mbaye Diagne of Philippe Clement? De aanvaller heeft - voorspelbaar - zijn excuses aangeboden, maar niemand weet wat hij daar precies van meent. Een videofilmpje, nochtans één van de sterke punten van de communicatieafdeling van Club Brugge, had al meer duidelijk gemaakt. Zo kan je al een beetje meer zien of Diagne er echt spijt van heeft. Hij heeft qua onverantwoord verwarrend gedrag immers een reputatie hoog te houden. Vreemd overigens dat het ongeleide projectiel de psychologische screening van Club Brugge doorstond.