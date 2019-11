Voormalig burgemeester van New York Bloomberg overweegt zich kandidaat te stellen voor presidentsverkiezingen VS

Hoewel hij eerder dit jaar zei dat hij geen gooi zou doen naar het Amerikaans presidentschap, heeft de voormalige burgemeester van New York Michael Bloomberg donderdag verklaard dat hij de deur nog open laat. Bloomberg is bezorgd dat geen van de huidige Democratische kandidaten kans maakt om president Donald Trump te verslaan bij de verkiezingen volgend jaar. Intussen heeft sociaal netwerk Facebook bekendgemaakt dat het harder gaat optreden tegen valse informatie en valse accounts die de verkiezingen proberen te manipuleren.

Volgens het Amerikaanse magazine Forbes is Bloomberg de negende rijkste man in de Verenigde Staten. De mediamagnaat achter persagentschap Bloomberg verklaarde vorig jaar nog dat hij zijn kans niet zou wagen, maar beloofde kandidaten en projecten die hem na aan het hart liggen, zoals de strijd tegen klimaatverandering, wel financieel te steunen. De 77-jarige Bloomberg steunde de Democraten vorig jaar met 100 miljoen dollar om de controle over de wetgevende macht in Virginia in handen te krijgen.

“We moeten die taak nu verderzetten en ervoor zorgen dat Trump verslagen wordt. Maar Mike maakt zich steeds meer zorgen dat de huidige kandidaten niet goed gepositioneerd zijn om dat te doen”, zegt Bloombergs politiek adviseur Howard Wolfson op Twitter. “Afgaande op zijn staat van dienst, zijn leiderschap en zijn vermogen om mensen samen te brengen en veranderingen door te voeren, zou Mike wel kunnen winnen van Trump.”

Verwacht wordt dat Bloomberg de documenten zal indienen om de termijn in Alabama te halen, meldt de New York Times. Als hij zich kandidaat stelt, zal hij een bedreiging vormen voor alle koplopers bij de Democraten, maar vooral voor de voormalige vicepresident Joe Biden.

Facebook neemt actie

Ondertussen heeft Facebook donderdag zijn plan voorgesteld om “de democratische processen te beschermen” tegen desinformatie en buitenlandse inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020. De sociaalnetwerksite wil het fiasco van de presidentsverkiezingen van 2016 vermijden.

Foto: AFP

Die verkiezingen werden negatief gekenmerkt door het Cambridge Analytica-schandaal, waarbij de Britse onderneming gegevens van miljoenen Facebookgebruikers verzamelde om hen politiek te manipuleren. Bovendien postten accounts uit Rusland, waarachter het Russische Internet Research Agency zat, valse informatie en zetten ze groepen tegen elkaar op.

Facebook maakte enkele weken geleden bekend dat Russische accounts – op Facebook en Instagram – opnieuw voorbereidend werk aan het treffen waren voor pogingen om de volgende verkiezingen te beïnvloeden. De geïdentificeerde “trol”-accounts die zich voordeden als aanhangers van politici of activistische groepen werden afgesloten. Ook enkele Iraanse account werden afgesloten.

Daarom zal Facebook onder meer de accounts van kandidaten en politici beter beschermen en de transparantie vergroten door duidelijk aan te geven wie achter politieke pagina’s of accounts van staatsmedia zit. Artikels of video’s die door onafhankelijke journalisten als “vals nieuws” worden geclassificeerd, zullen ook beter worden gemeld.

Politici mogen wel liegen in advertenties

De Amerikaanse non-profitorganisatie Avaaz publiceerde woensdag nog een rapport waaruit blijkt dat de politieke desinformatie op Facebook de laatste drie maanden is toegenomen. Sinds de zaak rond Cambridge Analytica in 2018 aan het licht kwam, heeft Facebook extra maatregelen getroffen om onder meer valse accounts en desinformatie aan te pakken. Toch slaagt de sociaalnetwerksite er volgens het rapport van Avaaz niet in om de virale verspreiding van valse berichtgeving op het platform te verminderen.

Facebook kwam onlangs nog onder vuur te liggen voor zijn beslissing om betaalde politieke advertenties niet te factchecken. Topman Mark Zuckerberg verdedigde dat door te stellen dat “in een democratie mensen voor zichzelf moeten kunnen zien wat politici zeggen”.