Na “spionage door Twitter-medewerkers”: Saudische koning ontmoet directeur van CIA

De koning van Saudi-Arabië heeft vrijdag een ontmoeting gehad met de directeur van de Amerikaanse CIA, nadat de VS twee ex-werknemers van Twitter en een Saudische tussenpersoon beschuldigden van spionage. De drie mannen zouden persoonlijke informatie hebben verzameld van tegenstanders van het Saudische regime.

De Saudische koning Salman en CIA-directeur Gina Haspel “hebben verschillende onderwerpen met een gemeenschappelijke interesse besproken”, bericht het officiële Saudische persagentschap SPA.

CIA-directeur Gina Haspel. Foto: BELGAIMAGE

De ontmoeting vond plaats in Riyad en ook verschillende andere Saudische functionarissen waren aanwezig, onder wie de minister van Buitenlandse Zaken, prins Faisal bin Farhan en het hoofd van de inlichtingendienst Khalid bin Ali Al Humaidan.

Volgens de Amerikaanse Justitie hebben de drie “Saudische agenten de interne systemen van Twitter doorzocht op persoonlijke informatie over tegenstanders van het Saudische regime en duizenden andere gebruikers” van het sociale netwerk ten voordele van Saudi-Arabië.

De relatie tussen de Amerikanen en de Saudi’s kwam eerder al onder druk te staan door de moord op de Saudische journalist en tegenstander van het regime Jamal Khashoggi, die in de VS voor The Washington Post werkte.