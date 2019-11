Kafka in jachthoornblazerland: door vertaalfout zijn alleen ‘Franse’ collega’s erkend tot cultureel erfgoed

Opschudding bij de jachthoornblazers. Ondanks de recente Vlaamse erkenning als immaterieel cultureel erfgoed, voelen de leden van Jachthoorngroep Botermelck/La Garenne uit Schoten zich in hun wiek geschoten. “Wij blazen volgens de Duitse traditie. Door een vertaalfout of een slecht voorbereid dossier zijn alleen de collega’s van de Franse school erkend”, zeggen Patrick Vernaeve en Vik Rubberecht.

De erkenning door de vorige minister van Cultuur Sven Gatz (Open VLD) vormde in september aanleiding voor een jubelfestival in Wommelgem. Negen in Vlaanderen actieve groepen musiceerden samen in Fort ...