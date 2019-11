Advocaat: “Ridoan en Jill waren stiekem nog een koppel”

Kortrijk - De advocaat van Ridoan O. stelt dat zijn cliënt en slachtoffer nog wel een relatie hadden, zij het stiekem. Het gsm-verkeer tussen O. en Jill Impe moet dat bewijzen, aldus de raadsman. “Ridoan O. was niét de stalkende ex waarvoor hij nu versleten wordt. En dit is niét de kroniek van een aangekondigde moord”, klink het in Het Laatste Nieuws.

“Hij is niet eens de ex-vriend, maar de huidige vriend”, zegt advocaat Thomas Vandemeulenbroucke aan Het Laatste Nieuws. Volgens hem zijn Ridoan en Jill in augustus even uit elkaar gegaan om kort daarna terug een koppel te vormen, zij het stiekem. “De familie van Jill wist dat niet, omdat de relatie tussen haar moeder en Ridoan vertroebeld was.” Waarom die relatie vertroebeld raakte, is niet geweten.

Hij meent dat het berichtenverkeer tussen slachtoffer en dader gaat bewijzen dat de twee een stel waren. Nog volgens de advocaat liepen ze een dag voor de feiten hand in hand door Kortrijk. “Mijn cliënt zegt dat het in de auto tot een ruzie is gekomen, na een vraag over ontrouw.” Vervolgens zou O. in een vlaag van “zinsverbijstering” haar gedood hebben. Van een “vooraf geplande moord” kan geen sprake zijn, aldus de raadsman.

Vandaag beslist de raadkamer of O. al dan niet aangehouden blijft.

