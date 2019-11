Protestacties Hongkong: student overleden na val van parkeergarage

In Hongkong is een student overleden, die afgelopen weekend van een parkeergebouw was gevallen tijdens schermutselingen tussen de politie en manifestanten. Dat hebben de hulpdiensten vrijdag gemeld. De manifestanten hebben opgeroepen om wakes te houden voor de student.

Het nieuws van het overlijden kan de spanningen in Hongkong nog doen oplopen, na al vijf maanden van protest en geweld. Het overlijden van Alex Chow, informaticastudent aan de wetenschaps- en technologie-universiteit van Hongkong, is vrijdagochtend officieel vastgesteld, aldus het ziekenhuis Queen Elizabeth. Hij was er maandagochtend binnengebracht na nachtelijke schermutselingen tussen de politie en manifestanten in de wijk Tseung Kwan O. Hij lag bewusteloos in een plas bloed in een parkeergebouw, niet ver van waar de politie traangas had ingezet tegen manifestanten die voorwerpen van het gebouw gooiden.

Sinds de protesten uitbraken op 9 juni, zijn ze uitgemond in massale antiregeringsdemonstraties. Nadat er begin oktober een verbod kwam op het dragen van gezichtsmaskers tijdens manifestaties, heeft Hongkong een golf van geweld gekend die vaak gepaard gaat met vernielingen. De diepe politieke crisis is de ergste sinds Hongkong in 1997 door Groot-Brittannië opnieuw aan China werd overgedragen en een speciale bestuurlijke regio werd.