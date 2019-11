Baas van Major League Soccer verklapt dat Zlatan Ibrahimovic op weg is naar ex-ploeg AC Milan

Volgens Don Garber, de grote baas van de Amerikaanse voetbalcompetitie Major League Soccer is Zlatan Ibrahimovic op weg naar zijn ex-club AC Milan.

De 38-jarige Zweed speelde de afgelopen 18 maanden in de Verenigde Staten en had een enorme impact met 52 doelpunten in 56 wedstrijden voor LA Galaxy. Maar het contract van de spits loopt af in december, wat betekent dat hij vrij is om terug te keren naar Europa met een gratis transfer. Iets waar de spits de voorbije maanden al meermaals op hintte. Zeker toen hij na zijn laatste competitiewedstrijd het aan de stok kreeg met zijn eigen fans. Volgens Don Garber keert de Zweed nu terug naar Italië, naar zijn ex-club AC Milan.

“Zlatan is zo’n interessante man”, zei Garber in een interview met ESPN. “Hij is opwindend op en naast het veld, en houdt mijn inbox vol. Je moet zo’n jongens hebben die uit de band springen, zoals vroeger ook David Beckham. Als 38-jarige man brak hij records met zijn vele goals in de afgelopen twee jaar. Hij wordt nu gerekruteerd door AC Milan, één van de topclubs ter wereld. Uiteindelijk zou ik hem graag terugzien, maar dat is aan LA Galaxy. Ik heb genoten van de Zlatan-momenten, vooral als hij tegen me sprak in de derde persoon.”

Ibrahimovic speelde al van 2010 tot 2012 voor de Rossoneri, nadat hij eerder al voor Ajax, juventus, Inter en Barcelona uitkwam. In 61 competitiematchen vond hij 42 keer de weg naar de netten en in 2011 werd hij met de club kampioen. Na twee jaar ruilde hij Milaan in voor Parijs om bij PSG te gaan voetballen en er volgden ook nog twee jaar in de Premier League bij Manchester United voor hij naar de VS trok.

Onlangs liet Ibrahimovic in een boodschap weten te zullen terugkeren naar Spanje, waar hij al voor Barcelona voetbalde, maar dat was vermoedelijk een publiciteitsstunt. Ook het Australische Perth flirtte met de flamboyante aanvaller.

Bekijk hier het bewuste interview met Don Garber, met het fragment over Zlatan vanaf 2:15: