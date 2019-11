MR van premier Wilmès wil regeren met partijen die werken aan “positief project”

MR is bereid om in een regering te stappen met al wie werkt aan een “positief project”. Dat heeft premier Sophie Wilmès vrijdag gezegd in De Ochtend op Radio 1. Dat positief verhaal legt de focus vooral op het socio-economische en niet op confederalisme, zoals de N-VA dat wil.

MR is bereid om te werken aan een positief project voor de mensen en dat is het belangrijkste, zei Wilmès vrijdagochtend. “We hebben altijd gezegd dat we niet willen werken met extreem-rechts of -links (...) Maar we zijn wel klaar om te werken met iedereen die een positief project heeft.”

Over dat positief project zegt Wilmès dat haar partij, liberale Franstaligen van de MR, in haar programma veel aandacht heeft voor het socio-economische, koopkracht, justitie en klimaat.

Confederalisme past daar niet in. “Wij zijn geen voorstander van een confederaal verhaal.” Ze voegt daar aan toe dat als je over staatshervorming spreekt er over niets anders gepraat wordt. En dat is volgens haar niet wat ons land nu nodig heeft. “De N-VA kan beslissen om de echte dringendheid van ons land aan te pakken en dat is de socio-ecomische materie. Je moet altijd blijven openstaan voor discussie, maar niet voor het confederalisme.”