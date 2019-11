Spelenderwijs je job veiligstellen voor de komende tien jaar

Hasselt - Hoe kan je ervoor zorgen dat je bedrijf over tien jaar nog bestaat en je dan met zekerheid nog een job zult hebben? Volgens hr-coachingbureau Umital uit Hasselt zal je vooreerst de digitale transformatie moeten doorstaan. Eline Grouwels en Elke Struys hebben alvast een spel gemaakt waarmee je kan oefenen om de nodige veranderingen in je werkomgeving door te voeren. En oefening baart kunst!

Verandering roept weerstand op, dat is een universeel gegeven. Je kunt dus maar beter goed voorbereid zijn als die verandering hoogst noodzakelijk blijkt om later nog een job te hebben.

Eline Grouwens en Elke Struys van Umital hebben daarom een business-game ontwikkeld, waarbij de spelers een aantal veranderingsprocessen in de praktijk kunnen oefenen. Dit moet de aanzet zijn om in de eigen bedrijfscontext de bestaande werkwijze in vraag te stellen en soortgelijke nieuwigheden te introduceren.

Het spel zit knap in elkaar. Er worden in eerste instantie teams gevormd, die ieder een onderneming vertegenwoordigen. Ze hebben allemaal voorafbepaalde sterktes en zwaktes. . Vervolgens kunnen de spelers uit een lijvige set van kaarten, allerlei projectvoorstellen kiezen en indienen. Alle projecten hebben een impact op de tevredenheid van klanten, de employer branding, de duurzaamheid, het budget, enzovoort. Aan de hand van allerlei info (online en offline) moeten ze de slaagkansen van hun ingediende projecten inschatten en zo kunnen ze het spel winnen. Tussendoor worden ze geconfronteerd met onverwachte risico’s, zoals problemen rond IT, jurdische kwesties, privacy, enzovoort.

