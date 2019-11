Trump treft minnelijke schikking: 2 miljoen dollar voor politiek gebruik van zijn stichting

Een rechtbank in New York heeft de Amerikaanse president Donald Trump opgelegd 2 miljoen dollar te betalen aan acht liefdadigheidsorganisties, omdat hij zijn stichting als een politiek instrument heeft gebruikt. Dat kadert in een minnelijke schikking.

Volgens de procureur van New York had Trump de organisatie gebruikt voor persoonlijke doeleinden, en niet om aan liefdadigheid te doen. De president en drie van zijn kinderen die toezicht hielden op de stichting, Donald Jr., Eric en Ivanka, hadden een minnelijke schikking gesloten met de procureur Letitia James om een einde te maken aan de procedure. De stichting was ontbonden in december 2018, als onderdeel van de schikking.

Het laatste luik van de schikking draaide rond een liefdadigheidsgala dat in januari 2016 was georganiseerd in Iowa. Dat evenement werd beheerd door het campagneteam van Trump. Daarbij is 2,8 miljoen dollar opgehaald.

Omdat Trump zijn verplichtingen als beheerder van de stichting niet nakwam, legde de rechter Saliann Scarpulla hem op 2 miljoen dollar te betalen. Dat geld moet gaan naar acht liefdadigheidsorganisaties waarmee hij geen banden heeft.

Volgens Donald Trump geeft de procureur opzettelijk een vertekend beeld van het akkoord, “voor politieke doeleinden”, zo meldt hij in een persbericht op Twitter. Letitia James “erkent niet dat we 100 procent van de fondsen aan geweldige liefdadigheidsorganisaties gaven”. Volgens hem waren er enkel kleine, technische overtredingen. Volgens de procureur geeft de president toe persoonlijk een ongepast gebruik te hebben gemaakt van de fondsen van de stichting.

In het document van de rechtbank staat nog dat Trump engagementen is aangegaan opdat zulk gedrag zich in de toekomst niet meer herhaalt.