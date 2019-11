Door enkele afwezigen bij de Rode Duivels - vooral achterin - is het uitkijken naar de selectie van bondscoach Roberto Martinez voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Rusland (16 november in Sint-Petersburg) en Cyprus (19 november in Brussel), de laatste twee interlands van het jaar. Volg hier live de persconferentie om 12u!