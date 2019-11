Met Het Nieuwsblad hadden we een livegesprek met Lode Gorris, professor arbeidsgeneeskunde, over burn-outs. Tijdens de sessie konden kijkers vragen insturen die wij dan doorspeelde naar de professor. Of het nu over symptonen of oplossingen gaat, niets is taboe. Eén ding is alvast zeker: Een burn-out draag je niet voor het leven.“Er zijn zoveel oplossingen”, vertelt proffesor Godderis. “Burn-out is iets waar je van kan genezen als je de juiste begeleiding krijgt.”