Kinderdagverblijven over stijgende werkdruk: “Elk kakske moeten we registreren”

Gent -

Het aantal kinderdagverblijven in Gent is dit jaar licht gedaald. Er zijn zo veel privécrèches en onthaalmoeders die er de brui aan geven dat het Gentse stadsbestuur 2,6 miljoen euro in de sector pompt. Goed nieuws, zeggen de crèches. Al is er meer nodig om de job opnieuw aantrekkelijk te maken. “De huiselijkheid is weg.”