Slachtoffers koelcontainer Essex zullen naar Vietnam worden gerepatrieerd

De lichamen van de 39 Vietnamezen die dood werden gevonden in een koelcontainer in Grays, nabij Londen in het Engelse graafschap Essex, zullen worden gerepatrieerd. Dat heeft de Vietnamese regering bekendgemaakt.

Viceminister Truong Hoa Bihn zal de plannen voor de repatriëring bespreken in een reeks vergaderingen op vrijdag. De lichamen worden zaterdag of zondag in Vietnam verwacht. Dat zou naar verwachting gebeuren met een enkel vliegtuig. Het is nog niet duidelijk op welke luchthaven dat toestel zou landen.