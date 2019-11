“Niets is uitgesloten” zegt Geens, maar CD&V “blijft bij standpunt”

“De kaarten zijn herverdeeld” en “alles is mogelijk, ik sluit niets uit”. Op basis van verklaringen van minister Geens leek CD&V haar veto tegen een paarsgroene regering te laten varen. Nu verduidelijkt de partij dat ze “bij hun standpunten blijven”.

“Ik zie dat de kaarten herverdeeld zijn en we gaan meneer Magnette zien en horen wat hij te zeggen heeft”, zei Geens net voor aanvang van de ministerraad. “In deze tijden is alles mogelijk en niets uitgesloten.” Enkele weken geleden zei Geens nog een resolute “neen” op de vraag of zijn partij in een paarsgroene coalitie zou meestappen.

Collega-minister De Crem zei zich aan te sluiten bij de verklaringen van minister Geens.

