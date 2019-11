Man opent acht flessen wijn in supermarkt alvorens eentje te kopen

Winkelbediendes van een supermarkt in Thailand schrokken zich een hoedje toen ze deze man aan het werk zagen op hun bewakingsbeelden. De Thaise man was op zoek naar de ideale fles wijn en had daar blijkbaar veel voor over. De man besloot om enkele flessen ter plaatse te degusteren in de winkel. Zo opende hij maar liefst acht flessen die samen een waarde van 68 euro hebben. Nadat hij een slokje deed, plaatste hij de flessen op een rijtje op de grond. Uiteindelijk vertrok de man met één fles in de hand. Of hij hier ook effectief voor heeft betaald, is niet geweten.