Twee jaar cel voor Nederlandse actrice die dealde op Tomorrowland

Boom / Antwerpen - De Nederlandse actrice Imanuelle Grives is door de correctionele rechtbank in Antwerpen veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar effectief. Ze was op dancefestival Tomorrowland in Boom betrapt met een grote hoeveelheid drugs.

Naast de celstraf moet Grives ook een boete van achtduizend euro betalen, waarvan zesduizend euro met uitstel.

De actrice zat afgelopen zomer bijna twee maanden in de gevangenis nadat ze op 21 juli was tegengehouden bij de ingang van dancefestival Tomorrowland in Boom. Samen met twee vriendinnen verbleef ze tijdens het festival in een appartement dat ze via Airbnb gehuurd hadden.

Toen de verhuurster een licht in een van de kamers wilde gaan doven, ontdekte ze dat haar huursters een hoop drugs achter hadden gelaten. “Overal lagen bergjes wit poeder, pillen en cannabis”, zei het Openbaar Ministerie tijdens de behandeling van de zaak. “Op het bed lagen papieren met notities over hoeveelheden drugs.”

Grives en haar vriendinnen werden aan de ingang van het festival tegengehouden dankzij die informatie. In de pruik die de actrice droeg vond de politie een gram cannabis, vijf xtc-pillen, vijftien gram MDMA, tien gram cocaïne en een hoeveelheid ketamine. Ook een van de vriendinnen had nog wat coke en xtc bij.

Grot van Ali Baba

“Bij een huiszoeking in de Airbnb bleek dat een ‘grot van Ali Baba’ te zijn”, aldus het OM. “In de kamer waar Grives’ paspoort lag werden 77 xtc-pillen, 1,8 gram hasj, 11,2 gram cocaïne, 11,8 gram speed, 9,8 gram ketamine en 3,58 gram MDMA gevonden. In de andere slaapkamer lag nog 180 milliliter GHB en 1,2 gram cannabis.”

n een notitieboekje werd in codetaal over drugs gesproken: ‘sap’, ‘koffie’, ‘snoep’ en ‘stroopwafels’ stonden voor de verschillende soorten drugs. “Ze noteerde zelfs hoe ze vijftien gram cocaïne versneden had met druivensuiker”, klonk het.

Voorbereiding rol

Na haar aanhouding gaf Grives aan dat het dealen kaderde in de voorbereidingen voor een nieuwe rol, een verhaal waar het OM weinig geloof aan hechtte. Haar advocaat stuurde die verklaring enigszins bij. Hij zei dat het slechts een deel van haar verhaal was en dat het leven als Bekende Nederlander zwaar op haar woog.

“Ze had geen rust meer, geen privacy. Mijn cliënte gebruikte zowat alles wat er op de markt te vinden was. Ze nam ook medicijnen tegen angst, paniek, spanning en slaapproblemen. Dat doet men niet voor het plezier. De goedlachse persoon voor de camera was eigenlijk iemand die worstelde met haar bestaan”, pleitte meester John Maes.

Volgens hem heeft zijn cliënte haar lesje wel geleerd na de voorhechtenis. “Ze weet dat ze veel mensen gekwetst heeft en wil hulp zoeken en zich laten begeleiden.”