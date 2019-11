Antwerp-baas Gheysens voerde de druk op, Bölöni reageert: “Zegt de voorzitter dat het vijf voor twaalf is? Wel, hij heeft een horloge”

‘Do or die’ zondag tegen Club Brugge of niet? Na het verlies in Moeskroen (3-1) voerde Antwerp-voorzitter Paul Gheysens de druk op Laszlo Bölöni op. De stoel van de coach wankelt, maar op de vragen over zijn positie wilde de Roemeen vrijdagochtend het achterste van zijn tong niet laten zien.

“Dit mag niet te lang meer duren. Het is vijf voor twaalf”, sprak Gheysens maandag klare taal. Wanneer Bölöni op zijn wekelijkse persbabbel geconfronteerd wordt met die uitspraak, is het antwoord droogjes. “Hij heeft een horloge. Iedereen heeft er zijn eigen mening over.”

Of Bölöni de druk op zijn persoon terecht vindt? “Dit maakt deel uit van ons métier, zeker? Een trainer staat in zulke situaties vaak alleen. Ik begrijp dat jullie een reactie proberen los te weken, maar dieper ga ik er niet op in.”

Mentale broosheid

Over naar het voetbal dan. De Great Old gaf in zijn jongste zes wedstrijden vijf keer een voorsprong uit handen. “Onze defensieve instabiliteit en mentale broosheid baren me zorgen. Het is moeilijk te bevatten, want als ik de spelers tijdens de rust onder mekaar bezig hoor, bespeur ik net veel zelfvertrouwen. Eens we weer op het veld komen, is het een heel ander verhaal. De stress die dan in mijn ploeg sluipt, vind ik héél bizar.”

Antwerp speelt offensiever dan de vorige jaren en scoorde in de Jupiler Pro League al 26 keer. Die aanpak gaat ten koste van een stevige organisatie, twee jaar lang het stokpaardje van Bölöni. “Ik denk dat beide zaken wel met elkaar verband houden. De transformatie naar een dominante club vraagt heel veel van ons, waaronder een grote solidariteit en natuurlijk ook tijd.” Laatste poging: geduld dat men in de bestuurskamer misschien niet heeft? “Ik begin opnieuw te voelen waar jullie naartoe willen. Gelieve mij te excuseren. Mijn spelers wachten op mij.” En weg was ie voor de voorlaatste training in aanloop naar de ‘sleutelmatch’ tegen blauw-zwart.

Defour weer op oefenveld

Defour onderging gisteren een controle aan de hamstrings. Zijn blessure herstelt goed en de ex-Rode Duivel verscheen weer op het oefenveld. Terwijl de groep een wedstrijdje afwerkte, trainde hij met Mbokani en Seck apart op afwerking en nadien volgde een individuele conditietraining.

Foto: dg

Borges (voet) hervatte intussen het loopwerk. Binnen een week kan de Braziliaan normaal weer aansluiten bij de groep. Opare (knie) wordt klaargestoomd richting de winterstage. Pius (knie) is nog enkele maanden uit de roulatie.