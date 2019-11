Podcast onthult meer over vreemd spoor van vermiste Théo Hayez: “Zonder de gegevens van Google zou niemand het geloven”

De tweede aflevering van de Australische podcast The Lighthouse over de verdwijning van Théo Hayez (18) vertelt meer over de vreemde route die de vermiste Belgische backpacker heeft afgelegd. “Ware het niet van de gegevens van Google, zou niemand geloven dat hij die weg heeft afgelegd. Daarom geloven velen dat hij niet alleen was.”

De tweede aflevering van de podcast gaat dieper in op de verschillende theorieën over de verdwijning van de Belgische backpacker in het Australische kustplaatsje Byron Bay op 31 mei.

Werd Théo opgegeten door haaien nadat hij een nachtelijke duik had genomen in de oceaan? Mogelijk, want bij surfers is de oceaan rond Byron Bay bekend als gevaarlijk gebied omdat ze er geregeld grote witte haaien spotten. Maar de kans is klein dat Théo op een van de koudste nachten van het jaar, bij 9 graden, plots zin had gekregen in een duik.

Of kreeg hij drugs in zijn drankje waardoor de Belgische toerist niet meer wist wat hij deed en een zware val maakte? Volgens een van de coördinatoren van de vrijwillige zoekacties heeft de bar Cheeky Monkey’s, waar hij het laatst werd gezien, alleszins een zeer slechte reputatie op dat vlak.

Louche figuren

De derde theorie die werd onderzocht, is dat de tiener in de handen van louche figuren is terechtgekomen. Die piste werd versterkt door wat Michael Dorkhom, de neef van de vermiste Belg, vond nadat hij de Google-account van Théo had kunnen openen. Zo kon hij precies zien welke route Théo volgde nadat hij op 31 mei uit de populaire bar Cheeky Monkey’s was gezet.

En dat was niet de route die iedereen voor ogen had, want Théo liep helemaal niet in de richting van zijn hostel. Bovendien volgde hij - hoewel hij nog maar enkele dagen in Byron Bay was - ook niet altijd de begane paden. Hoewel het lijkt of Théo redelijk zelfzeker een weg aflegde, zocht hij na het verlaten van de bar herhaaldelijk op Google Maps hoe hij terug naar zijn hostel moest wandelen. En ondanks die zoekopdrachten, ging hij de compleet verkeerde richting uit.

Journalist David Murray aan het werk voor zijn podcast. Foto: David Murray

Nog Franse berichtjes

“Ware het niet van de gegevens van Google, zou niemand geloven dat hij die weg heeft afgelegd”, zegt journalist David Murray, die door de familie werd gevraagd om de zaak te onderzoeken. Hij noemt de weg die Théo aflegde in zijn podcast ‘meer dan vreemd’. “Daarom geloven velen dat hij niet alleen was.”

“Hoe weten we dat het Théo zelf was en niet gewoon iemand met zijn gsm? Na 12.05 uur zijn nog korte berichten verstuurd met zijn gsm, ook in het Frans”, zegt zijn neef in de podcast. “Als hij in de problemen zat, waarom zou hij dan de tijd nemen om dit bericht te sturen? Daarom denken we dat hij om 1 uur oké was, en dat daarna iets gebeurd is.”

Het laatste signaal van de gsm van Théo werd opgepikt zaterdagnamiddag 1 juni om 13.42 uur. Zijn telefoon stond volgens de politie toen waarschijnlijk in slaapmodus.

Intussen stromen de eerste reacties op de podcast al volop binnen. Voormalige speurders en een privédetective boden hun hulp al aan om de verdwijning te helpen oplossen.