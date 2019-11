De beurzen bloeien, maar blijft dat duren? Of wordt 2020 toch nog een rampjaar zoals voorspeld?

De Dow Jones heeft het nooit beter gedaan dan nu, de Bel 20 zit op zijn hoogste piek voor dit jaar: de beurzen voelen zich goed. Nochtans had een pak onheilseconomen pas onlangs gezegd dat we richting recessie zitten. Dat 2020 een rampjaar zou worden. Wat is het nu? En horen eenvoudige werkmensen zonder aandelen zich überhaupt zorgen te maken over wat er op de beurs gebeurt? “Het is een kanarie in de koolmijn. Als ze crasht, wéét je dat er ook in de echte wereld iets goed fout zit. Maar er zijn mooiere dingen om naar te kijken dan naar elke kleine schommeling van aandelen.”