Dubbele Europese zege kwam net op tijd: in Nederland noemen ze België “de volgende prooi” op de UEFA-ranking

Pfioew. De zes op zes van Standard en AA Gent in de Europa League donderdagavond kwam op het geschikte moment. De Belgische clubs dreigen namelijk hun achtste plaats op de UEFA-ranking kwijt te spelen aan de Nederlanders.

België staat door zijn goede clubprestaties van de voorbije vijf seizoenen in Europa momenteel achtste op de coëfficiëntenranking van de UEFA. Daardoor komt de Belgische kampioen automatisch uit in de groepsfase van de Champions League, een voorrecht dat enkel aan de top tien toebehoort - en een positie die de Nederlanders, waar de kampioen niet automatisch uitkomt in de Champions League, maar wat graag van ons zouden overnemen.

In Nederland zijn ze daarom erg bewust bezig met de coëfficiëntenranking van de UEFA, en zullen ze niet geheel ongelukkig hebben toegekeken hoe Club Brugge en Racing Genk twee keer ten onder gingen tegen PSG en Liverpool. “België is de volgende prooi van Nederland”, schrijft voetbalmagazine VI. Niet ten onrechte, want dit seizoen is tot dusver al het derde op rij dat de Nederlandse clubs het beter doen dan de Belgische in Europa. Dat hebben onze Noorderburen vooral te danken aan de sterke Europese prestaties van Ajax.

Geen rechtstreekse gevolgen

Voorlopig bedraagt onze voorsprong op die van onze Noorderburen nog 2,150 cöefficiëntpunt, maar die kan dit seizoen nog smelten als sneeuw voor de zon. Zo kan Ajax over enkele weken één volledig coëfficiëntpunt binnenrijven voor Nederland als het zich weet te kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League. De Amsterdammers staan voorlopig op kop in hun groep. Club Brugge en Genk zijn ook actief in de Champions League, maar enkel Club heeft nog een waterkansje om zo’n bonuspunt te pakken voor België.

Mocht België zijn achtste plaats op de UEFA-ranking inderdaad moeten prijsgeven, heeft dat voorlopig echter geen rechtstreekse gevolgen voor het aantal Europese tickets dat België krijgt. Dat komt ook doordat landen als Rusland, Oekraïne en Turkije, waar België mee concurreert voor een plek in de top tien, het dit seizoen niet al te best doen in Europa.

UEFA-ranking per land (seizoen 2015/2016 tem 2019/2020):

1. Spanje 92,140

2. Engeland 81,176

3. Duitsland 63,784

4. Italië 61,796

5. Frankrijk 53,248

6. Portugal 45,849

7. Rusland 44,383

8. België 36,300

9. Nederland 34,150

10. Oekraïne 33,100

UEFA-punten per land dit seizoen:

1. Engeland 9,285

2. Spanje 8,785

3. Nederland 7,800

4. Duitsland 7,714

5. Schotland 7,500

6. Portugal 6,700

7. Italië 6,071

8. België 6,000

9. Frankrijk 5,666

10. Servië 5,250