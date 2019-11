Ridoan O. blijft aangehouden voor moord op Jill Himpe

Wevelgem - Ridoan O. (39) is vandaag door de raadkamer in Kortrijk verder aangehouden voor de moord op Jill Himpe (36). De beschuldigde zelf kwam niet naar de raadkamer, maar zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke zegt dat hij dan ook niet vrijgelaten wil worden.

“Hij heeft veel spijt van wat hij heeft gedaan en wil gepast gestraft worden. Hij is er kapot van. Maar zijn lijden staat natuurlijk niet in verhouding met het leed van de familie.” Zijn aanhouding werd dan ook meteen met een maand verlengd. Ridoan O. vermoordde begin deze week zijn ex-vriendin Jill Himpe.

Hij sneed haar de keel over in haar wagen in Aalbeke en bracht haar lichaam naar haar ouderlijk huis in Wevelgem. Daarna reed hij richting een bevriende advocaat in het Gentse, maar die raadde hem aan om naar de carpoolparking in Deerlijk te gaan en hem daar te laten oppakken.

Tijdens een reconstructie donderdag toonde Ridoan O. hoe hij te werk was gegaan. Zijn ex-schoonfamilie kwam hem uitjouwen. Zij zeggen dat de man Jill al jaren fysiek en mentaal terroriseerde en na de breuk bleef stalken. Zijn advocaat doet dat af als nonsens en zegt dat de moord gebeurde na een ruzie die kalm begon maar escaleerde. “De dag voordien liepen ze nog arm in arm over de markt in Kortrijk”, aldus Vandemeulebroucke.

