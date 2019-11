Ontploffing in Duitse mijn: 35 mensen vast

Bij een ontploffing in een mijn in het oosten van Duitsland, zijn twee gewonden gevallen. Ook zitten 35 mensen vast op ongeveer 700 meter diepte. Zij bevinden zich in veiligheidsruimten en krijgen zuurstof, aldus een woordvoerder van het staatstoezicht op de mijnen. Ze zouden later via een intacte mijnschacht naar de oppervlakte kunnen gebracht worden.

De brandweer en hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. Vermoedelijk is de explosie veroorzaakt door een opstapeling van gas.

In de mijn in de staat Saksen-Anhalt werken tot 100 mensen. De mijn was de afgelopen 15 jaar omgebouwd, nadat de operaties in 1982 waren stilgelegd. Werknemers vullen de mijn op met resten van mijnbouw, om de mijn te stabiliseren en de bovengrond te beschermen tegen instorting.