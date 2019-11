Is het nog verstandig om voor een opleiding toerisme te kiezen?

“Werken in het toerisme, dat is dromen realiseren en mensen de tijd van hun leven geven.”(Davy Van Acker, oud-student Toerisme- en Recreatiemanagement aan EhB) Foto: Jobat.be

Wie in de toeristische sector aan de slag wil, kan kiezen voor de opleiding toerisme- en recreatiemanagement. Maar is zo’n opleiding in snel veranderende tijden als Thomas Cook en Airbnb nog wel de aangewezen keuze? “Onze studenten hebben goed begrepen dat je toerisme niet meer kan organiseren zoals twintig jaar geleden.”

“De bachelor toerisme- en recreatiemanagement bestaat al zestig jaar”, vertelt opleidingshoofd Chris De Smedt (Erasmushogeschool Brussel - EhB). “Ontstaan als een opleiding voor hostessen ligt de nadruk vandaag op de ontwikkeling van toeristische en recreatieve producten. Denk maar aan de organisatie van reizen in binnen- en buitenland, maar ook aan het aanbod voor buitenlandse toeristen. Vroeger zag men recreatie als onderdeel van toerisme: de activiteiten op vakantie. Nu gaat het om de ontwikkeling van producten, concepten en ideeën voor vrijetijdsbesteding. Dat alles maakt dat onze professionele bachelor een zeer brede opleiding geworden is”, legt De Smedt uit.

De opleiding biedt volgens haar een stevig pakket van vier vreemde talen. “Verder krijg je bedrijfsmanagement en sectorgeoriënteerde opfdavyleidingsonderdelen zoals transport, accommodatie, recreatie, natuur of cultuur.” De opleiding lokt jaarlijks zo’n honderd nieuwe studenten naar de EhB. Op het einde van het vorige academiejaar zwaaiden 61 studenten af met een diploma.

Geen jobtekort

Toerisme is een sector in verandering. Airbnb en co hebben het landschap drastisch hertekend. Tegelijk gaan stemmen op om grenzen te stellen aan het toerisme omwille van overlast, duurzaamheid of klimaat. “Daar spelen we op in”, geeft Chris De Smedt aan. “We vertalen de grote maatschappelijke trends naar hun impact op vrijetijdsbesteding. En dat heeft gevolgen voor het curriculum. Maakt het internet professionele tussenkomst bij reizen overbodig? Ja, als je toerisme verengt tot reisbemiddeling. Maar soms hebben mensen iemand nodig om door de bomen het bos te zien.”

Andere toeristen zoeken dan weer de hulp van een expert voor toerisme op maat. Dat zit volgens De Smedt echt wel in de lift. “Onze studenten hebben goed begrepen dat je toerisme niet meer kan organiseren zoals twintig jaar geleden. We trekken nog altijd studenten aan die dromen van de luchthaven. Maar anderen willen nadenken over een andere soort van reizen.”

Lees verder...

>

>

>