Hoe ziet de job van rijlesgever eruit?

Hoe ziet de taak van een rijlesgever eruit? “Goed dat je ons niet ‘instructeur’ noemt, want dat zijn we al lang niet meer”, zegt Francis Roets, lesgever en administratief verantwoordelijke bij Rijschool Merelbeke. “We geven les op basis van een coachingmodel en sociale bewustwording is veel belangrijker geworden.”

“Rijles geven is intensief 1-op-1 onderwijs”, zegt Francis Roets. “Een héél sociale job ook, want je krijgt alle lagen van de bevolking over de vloer. Neem nu al die dertigers die toch nog een rijbewijs willen behalen: die verwachten een heel andere aanpak dan een 18-jarige. Als rijschool hebben we daarbij een maatschappelijk taak: meewerken aan veiliger verkeer. Simpel voorbeeld: we leren je óók om niet in de auto te stappen als je gedronken hebt. Op menselijk vlak kunnen we een enorm verschil maken.

Daarom geven we in samenwerking met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) ook cursussen aan doelgroepen zoals ouderen, bijvoorbeeld in de vorm van een verkeersquiz. We trekken mee aan de kar om terugkommomenten te organiseren: die zijn verplicht 6 tot 9 maanden nadat je je rijbewijs behaalde. En wie zijn kinderen wil leren rijden, heeft een vormingsmoment van 3 uur nodig. Naast rijles geven we ook verplichte nascholing voor bus- en vrachtwagenchauffeurs. Dat hoort allemaal bij de job.”

Altijd werk

Rijlesgever is dus een beroep met heel wat om het lijf. “Samen met de Oost-Vlaamse promotor van beroepsopleidingen Edulogia en andere erkende rijscholen proberen we het beroep nog meer inhoud en kwaliteit te geven”, vertelt Francis Roets. “Dat is nodig, want we hebben een chronisch gebrek aan nieuwe lesgevers. Bovendien zijn door de Europese regelgeving voor rijbewijzen voor auto’s, motoren, vrachtwagens en bussen de examens een stuk moeilijker geworden, waardoor natuurlijk ook de rijopleidingen langer werden.

Professionele vrachtwagen- en buschauffeurs moeten hun vakbekwaamheid behalen en binnen de 5 jaar verplicht 35 uur nascholing volgen. De komende twee jaar hebben we onze handen vol met die nascholingen. Tegelijk is zeker de weg naar het compleetste brevet (V, praktijklesgever B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E) behoorlijk pittig. Het vraagt een investering en heel wat geduld, want zonder brevet kan je geen les geven. De schaarste aan lesgevers komt niet uit de lucht vallen.”

