Personeel postsorteercentrum van Bergen in quarantaine na antraxalarm

Het personeel van het postsorteercentrum van Bergen (Henegouwen) is vrijdagochtend in quarantaine geplaatst, nadat een pakje met wit poeder werd aangetroffen. De politie, brandweer en Civiele Bescherming zijn ter plaatse gekomen. Dat meldt RTL, en het nieuws wordt bevestigd door de lokale brandweer.

Het poeder werd vrijdagochtend rond 8 uur ontdekt. Volgens de brandweer is het mogelijk dat het poeder een voedingssupplement is, omdat de bestemmeling van het pakje een rusthuisbewoner is die dat naar verluidt had besteld.

De brandweer vertelde dat een tiental werknemers die in contact zijn geweest met het verdachte pakket onmiddellijk in quarantaine werden geplaatst. Een honderdtal anderen die in de sorteerhal aanwezig waren, werden eerst geëvacueerd en dan ergens in het gebouw verzameld.

De Civiele Bescherming moet de normale procedure volgen, en het product analyseren. Als het om antrax gaat, moeten de personeelsleden van het sorteercentrum gedesinfecteerd worden en eventueel medisch worden behandeld.