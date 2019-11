Man tapt maandelijks illegaal voor duizenden euro’s stroom af om bitcoins aan te maken

Adinkerke - Een 35-jarige Belg van Iraanse afkomst heeft 6 maanden cel en 2.000 euro boete gekregen voor grootschalige diefstal van elektriciteit

Begin 2017 ging controleurs van Fluvius langs in een flatgebouw langs de Voorduinen in De Panne voor een routinecontrole. Groot was hun verbazing toen ze de hoofdschakelaar uitzetten maar machines hoorden draaien in het gebouw.

Ze zochten alles uit en ontdekten een verborgen tweede hoofdschakelaar. Daarop belden ze de politie, die ontdekte dat er op die manier illegaal elektriciteit werd afgetapt. “Het bleek geen gewone schakelaar maar een heel zwaar model”, sprak de procureur. “Een normale schakelaar draait op 40 ampère, deze liefst op 160.”

In een flat op de tweede verdieping trof de politie een gans lokaal vol computers en ventilatoren aan. Het bleken zogenaamde bitcoinmining-toestellen. Dat zijn computers die op het net ingewikkelde algoritmes kraken om zo bitcoins te kunnen verdienen. Dat is legaal en vooral in China big business. Maar de toestellen vreten wel energie, en draaiden in dit geval 24 uur per dag.

Volgens de procureur berekende de politie dat de man élke maand liefst 3.100 euro aan elektriciteit aftapte. Naast de celstraf verklaarde de rechter al het materiaal, ter waarde van duizenden euro’s verbeurd.

De verdachte daagde niet op voor zijn proces want is met de noorderzon verdwenen en zou nu in het Brusselse wonen. Een geluk voor de man: Fluvius stelde zich geen burgerlijke partij en dus moet hij geen euro gestolen elektriciteit terugbetalen. Hij kan nog in beroep gaan tegen zijn veroordeling.