Conner Rousseau is verkozen tot nieuwe voorzitter van SP.A

Conner Rousseau is de nieuwe voorzitter van de Vlaamse socialisten. Met zijn 26 jaar - volgende week wordt hij er 27 - is Rousseau de jongste partijvoorzitter uit de Belgische geschiedenis. “We gaan er vollen bak invliegen om voor een SP.A te zorgen waar onze leden trots op kunnen zijn. Een SP.A die weer staat waar ze moet staan en klaar is om opnieuw verkiezingen te winnen”, klinkt het in een mededeling.

Rousseau is schijnbaar uit het niets van de partij geschoten en krijgt nu de opdracht de rode rangen te sluiten. “Ik ben heel trots, maar vooral ontzettend dankbaar dat de SP.A-leden Funda en mij het vertrouwen hebben gegeven om de partij een elektroshock te geven. De voorbije maanden hebben Funda en ik zoveel vuur gezien in de partij. Vooreerst wil hij “de partijorganisatie op punt zetten, in stilte, en onder de waterlijn een aantal processen in gang zetten”.

Ik ga de eerste drie maanden dan ook geen grote verklaringen afleggen”, zegt Rousseau. “Ik heb er het volste vertrouwen in dat het ons zal lukken. Maar vanavond ga ik eerst een pintje drinken in Gent, waar Funda en ik een vat geven. Het zijn intense maanden geweest en het is veel te lang geleden dat ik mijn vrienden heb gezien.”

LEES MEER. Conner Rousseau, de onbekende twintiger die SP.A moet redden: te jong? Op zijn elfde was hij al minister

Politiek bloed

Politiek zit Conner Rousseau zeker in het bloed. Zijn overgrootmoeder, Maria De Smet, heeft decennialang in de Kortrijkse gemeenteraad gezeteld en was even senator. En de moeder van Rousseau, Christel Geerts, is voor SP.A senator geweest en jarenlang burgemeester van Sint-Niklaas. Als kind speelt Rousseau zelf regeringsvormingen na met zijn Playmobil, “met Verhofstadt in de hoofdrol”.

Kabinetsmedewerker bij Van den Bossche

Rousseau draait al een tijdje mee achter de schermen. Zo werkt hij al op het kabinet van voormalig Vlaams minister Freya Van den Bosssche wanneer hij aan de UGent nog rechten studeert. Nadien werkte hij een tijd voor partijvoorzitter John Crombez. Crombez en Rousseau hebben elkaar aan zee ontmoet, waar Rousseau mee jeugdkampen voor kansarme jongeren organiseerde.

‘Stevaert van Insta’

Rousseau wordt in 2017 directeur communicatie van de partij. Hij kiest voor een moderne aanpak met veel aandacht voor sociale media. Zelf is Rousseau, of ‘KingConnah’ op Instagram, erg actief op die sociale media. Hij post voortdurend foto’s en filmpjes, waarin hij zijn volgers al eens aanspreekt met ‘matekes’. De manier waarop hij omgaat met sociale media heeft Rousseau intussen de bijnaam ‘de Stevaert van Instagram’ opgeleverd.

Rousseau krijgt ook de organisatie van het verkiezingscongres Go Left in handen. En ook daar kiest hij voor een andere aanpak. Geen droge politiek-academische zitting, maar een evenement vol muziek, filmpjes en show. “Een soort politiek Tomorrowland”, noemt Rousseau het zelf.

Bij de verkiezingen van mei 2019 wordt Rousseau door de partij naar voor geschoven als lijsttrekker in Oost-Vlaanderen. In de campagne ontpopt hij zich tot een van de gezichten van de verjonging en vernieuwing bij de Vlaamse socialisten. Op 26 mei zelf raakt de Oost-Vlaming verkozen met 17.438 voorkeurstemmen. En in het Vlaams Parlement wordt Rousseau meteen aangeduid als fractieleider.

Jongste voorzitter in de Belgische geschiedenis

Nu stapt hij nog een trapje hoger. Hij wordt meteen de jongste partijvoorzitter in de Belgische geschiedenis. Rousseau krijgt de taak om de neergang van de socialistische partij om te buigen en de rangen in de partij te sluiten. “Na 15 jaar verliezen is het tijd voor een elektroshock”, zegt Rousseau zelf. “Het is nu of nooit, als we het niet samen doen, dan zal het afgelopen zijn”, aldus Rousseau.