Twee debutanten in Nederlandse selectie, Dani Olmo krijgt eerste selectie voor Spanje

Calvin Stengs en Myron Boadu zijn door bondscoach Ronald Koeman opgeroepen voor de komende twee EK-kwalificatieduels van het Nederlands elftal, tegen Noord-Ierland (16 november) en Estland (19 november).

Beide aanvallers van AZ maakten nog niet eerder deel uit van de selectie van Oranje. Stengs (20 jaar) en Boadu (18 jaar) zijn met de Alkmaarders bezig aan een sterk seizoen, zowel in de eredivisie als in de Europa League.

Foto: Photo News

Mohamed Ihattaren zit niet bij de groep. Het 17-jarige talent van PSV maakte vorige week bekend in de toekomst voor Nederland te willen uitkomen in plaats van Marokko. De KNVB meldt dat Koeman en Ihattaren in onderling overleg hebben besloten Ihattaren nog niet te selecteren.

Koeman kan niet beschikken over Steven Bergwijn en Donyell Malen. Beide PSV-aanvallers zijn geblesseerd. Van de voorlopige selectie van 28 spelers zijn doelman Marco Bizot, verdediger Hans Hateboer en middenvelder Tonny Vilhena afgevallen.

Depay en De Ligt wel opgeroepen

Memphis Depay maakt wel deel uit van de selectie. De spits viel dinsdag uit bij Olympique Lyon, maar die blessure blijkt mee te vallen. Ook Wout Weghorst ontving een uitnodiging. De aanvaller van VfL Wolfsburg bleef in oktober tijdens de vorige interlandperiode nog buiten de groep.

Matthijs de Ligt staat ook gewoon op de lijst. De centrale verdediger miste woensdag de wedstrijd van Juventus tegen Lokomotiv Moskou in de Champions League wegens een licht verstuikte enkel.

Het Nederlands elftal is koploper in groep C. Een gelijkspel bij Noord-Ierland volstaat voor kwalificatie voor het EK. Als Oranje daar niet in slaagt, volgt in de ArenA tegen Estland een tweede kans om het EK te bereiken.

Dani Olmo krijgt eerste selectie voor Spanje



De Spaanse bondscoach Robert Moreno heeft de 21-jarige aanvaller Dani Olmo opgeroepen voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Malta en Roemenië, op 15 en 18 november. Voor de spits van Dinamo Zagreb en ex-aanvoerder van de Spaanse U21, die in juni Europees kampioen werd, is het zijn eerste oproeping.

Alvaro Morata, de 27-jarige spits van Atletico Madrid, is er na vier wedstrijden opnieuw bij.

Spanje is al geplaatst voor het EK. Op 15 november ontvangen ze in Cadiz Malta, drie dagen later in Madrid Roemenië.