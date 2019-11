Roberto Martinez maakt zich zorgen om Adnan Januzaj: “Met talent alleen kom je er niet”

Liefst 29 Rode Duivels riep bondscoach Roberto Martinez op voor het tweeluik tegen Rusland en Cyprus, de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden waarin er nog voluit gegaan moet worden voor de groepswinst en het reekshoofdstatuut bij de loting van eind deze maand in Boekarest, maar van Adnan Januzaj is er geen spoor in de selectie.

LEES OOK. Bondscoach Roberto Martinez roept verrassend Elias Cobbaut op voor cruciale matchen Rode Duivels

De winger van Real Sociedad is nochtans al anderhalf jaar een vaste waarde in Martinez’ selectie. De laatste keer dat hij niet opgeroepen werd, was in oktober vorig jaar, voor de interlands tegen Zwitserland en Nederland. Januzaj was toen echter nog herstellende van een op het WK opgelopen knieblessure. Om een interland te vinden waarvoor de 24-jarige dribbelkont niet opgeroepen werd terwijl hij niet geblesseerd was, moeten we al teruggaan naar maart 2018 en de oefeninterland tegen Saudi-Arabië. Nadien was Januzaj er altijd bij en haalde hij zelfs verrassend de WK-selectie voor Rusland.

Dit seizoen heeft de Brusselaar het echter bijzonder lastig om in de ploeg te geraken bij Sociedad. In de laatste vijf wedstrijden moest hij het in totaal stellen met zes minuten. Tegen Granada gaf hij afgelopen weekend vlak na zijn invalbeurt wel de assist die de zege opleverde. “Zijn situatie bij zijn club baart ons zorgen”, moest bondscoach Roberto Martinez vrijdag toegeven. “Hij staat niet zo veel op het veld als wij zouden willen, terwijl hij de kwaliteiten heeft om de belangrijkste speler van dat team te zijn. In vergelijking met vorig seizoen is de concurrentie er wel een pak groter geworden (met Portu werd er in het tussenseizoen een nieuwe rechtsbuiten aangetrokken, red). Adnan blijft zeker in onze plannen zitten en was in het verleden al belangrijk door op het WK te scoren. Met talent alleen kom je er echter niet, er moet ook de juiste mentaliteit zijn om het team op elk moment te kunnen helpen.”

“Yari heeft zijn tijd gehad bij de U21”

Verder zijn er nu met Leandro Trossard en Maxime Lestienne twee wingers beschikbaar die voor de vorige kwalificatiewedstrijden nog moesten afzeggen met blessures. Op het middenveld is Yari Verschaeren er opnieuw bij, terwijl het toptalent het dit seizoen bij momenten ook lastig heeft bij Anderlecht. Martinez heeft het echter voor Verschaeren en vergeleek hem eerder al met Youri Tielemans.

“Yari is klaar voor de Rode Duivels en hem hier hebben is belangrijk voor zijn ontwikkeling. We moeten altijd blijven vooruitkijken, het draait allemaal rond progressie maken. Het klopt ook niet dat de beloften (die voor een belangrijke interland tegen Duitsland staan, red) nu een speler minder hebben. Yari heeft zijn tijd gehad bij de U21 en nu is het daar aan iemand anders. Wij kijken niet naar het verleden.”